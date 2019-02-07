الرئيس عون: البيان الوزاري غطّى كل المواضيع ونأمل إنجازه وعدم إضاعة الوقت

أكد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في كلمة له في بداية جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "​البيان الوزاري​ غطّى كل المواضيع الأساسية ونأمل إنجازه وعدم إضاعة الوقت".

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