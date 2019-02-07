التليغراف: ماي تستعد لتأجيل التصويت الثاني على بريكست حتى نهاية شباط

ذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، تستعد لتأجيل التصويت الثاني على اتفاق انسحاب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، حتى نهاية شباط الحالي، مشيرة الى أن المنسق الحكومي جوليان سميث، لمّح، يوم الثلاثاء، إلى أنّ التصويت لن يجرى الأسبوع المقبل، لأنّ من غير المتوقع أن تكون ماي أعادت التفاوض على اتفاقها في الوقت المناسب.

يذكر أن رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، سيستقبل ماي اليوم في ​بروكسل​، لإجراء محادثات حول "​بريكست​" فيما يسعى الجانبان لإنقاذ الاتفاق المبرم بينهما.

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض، الشهر الماضي، بغالبية ساحقة اتفاق "بريكست" الذي تفاوضت حوله ماي مع الاتحاد الأوروبي، على مدى سنتين تقريباً.

وفي تصويت لاحق، طالبت غالبية من النواب ماي بإعادة التفاوض على البند الأكثر خلافية في الاتفاق وهو "خطة المساندة"، الترتيب الهادف لتجنب إعادة فرض حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.