نائب أميركي: قلق من ارسال السعودية أسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية ب​مجلس النواب الأميركي​ النائب الديمقراطي، ​إليوت إنجل​، أن "هناك قلقا إزاء تقرير أفاد بأن ​السعودية​ أرسلت أسلحة إلى جماعات متطرفة في ​اليمن​"، مشيرا الى أنه "على إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجددا"، متسائلا: "هل ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية؟".

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