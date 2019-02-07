الجيش: توقيف مواطنين في منطقتي عجلتون والدورة - المتن

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ مديرية التوجيه في بيان انه "نتيجة المتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي ​عجلتون​ و​الدورة​ – المتن، المواطنين: (ب.أ) و(ر.ص) و(ج.د) و)ف.أ) و(أ.إ) و(ع.ز) و(ع.ع)، لإقدامهم على الإتجار ب​المخدرات​ وترويجها وتعاطيها، وذلك بعد رصدهم من قبل الدورية المذكورة، وضبطت بحوزتهم كمية مختلفة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية متنوعة. وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".

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