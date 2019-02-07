مادورو: ندعم أي خطوات ومبادرات تهدف إلى تسهيل الحوار في البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أن "السلطات الفنزويلية تدعم بشكل مطلق أي خطوات ومبادرات تهدف إلى تسهيل الحوار في البلاد". وفي تصريح خلال إجراء تدريبات عسكرية في ولاية زوليا، رحب بـ"الاجتماع في مونتفيديو بمساعدة من حكومات ​المكسيك​ و​أوروغواي​ و14 دولة في المجموعة الكاريبية".

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