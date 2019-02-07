الجبير: التحالف الدولي لمحاربة داعش بدأ بـ12 دولة واليوم زاد الى 79

لفت وزير الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ الى أنه شارك في اجتماع ​التحالف الدولي​ لمحاربة ​تنظيم داعش​ والذي عقد في ​واشنطن​، وتم خلاله استعراض الإنجازات التي تحققت، وبحث التحديات المتبقية وكيفية التعامل معها.

وذكر أن "التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بدأ في أيلول من العام 2014 وتكوّن من 12 دولة من بينها المملكة، واليوم بلغ عدد الدول المشاركة 79 دولة وهذا يؤكد إدراك ​المجتمع الدولي​ لأهمية التعاون في مواجهة التطرف و​الإرهاب​".