ريابكوف: العقوبات الأميركية ضد إيران وسوريا هي إرهاب اقتصادي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، "أننا و​إيران​ نتعاون بشكل فعال كدول ضامنة لعملية ​أستانا​"، مشددا على أن "الوضع في ​سوريا​ استقر إلى حد كبير والمهام الرئيسية لاستعادة وحدة الأراضي وسيادة هذا البلد هي على الأرجح اضحت في متناول اليد بسبب التعاون الروسي _الإيراني، وكذلك مع ​تركيا​".

واعتبر أن "​العقوبات الأميركية​ ضد إيران وسوريا هي إرهاب اقتصادي"، مشيرا الى أنه "سيتم تحسين طرق تقليل آثار القيود الأميركية".

ورأى أن "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأميركية، وسيتم تحسينها، وهناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز، وأنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية السورية سوف تتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى إعاقة ذلك، وحقيقةً هذه العقوبات هي إرهاب اقتصادي".