الكرملين: تقديم اللجوء لمادورو في روسيا غير قائمة ولم يتم الحديث بها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "​موسكو​ لا تتنافس مع ​واشنطن​ في ​فنزويلا​ وهي تتبادل وجهات النظر مع شركائها الآخرين".

وشدد على أن "روسيا لم تغير موقفها من الوضع في فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو"، معلنا أن "مسألة تقديم اللجوء لرئيس فنزويلا في روسيا غير قائمة ولم يتم الحديث بها".