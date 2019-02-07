السويدي: جذب قطاع النفط لـ10 مليارات دولار يؤكد دخوله عالم الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن مصر تستهدف جذب استثمارات بـ10 مليارات دولار في قطاع النفط خلال العام الجاري بالمهمة وغير المسبوقة في تاريخ القطاع.

وقال "السويدي"، في بيان اليوم الخميس، إن هذه التصريحات من وزير البترول والثروة المعدنية، تؤكد أن قطاع البترول سيكون واحدا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات العالمية، مؤكدا أن الفضل للنجاحات الكبيرة التي حققها قطاع البترول يرجع إلى الدعم الذي يحظى به من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا ليدخل قطاع البترول المصري عالم الكبار.

وشدد السويدي، على أهمية تصريحات المهندس المُلا والتي أعلن خلالها طرح أول مناقصة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر ستكون في وقت قريب وأن إنتاج مصر من الغاز بلغ نحو 6400 مليون قدم مكعب في اليوم وأن مصر تدرس عقود سابقة لتصدير الغاز بما لا يؤثر على السوق المحلية، ومن بينها طلب لبنان لاستيراد الغاز.

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