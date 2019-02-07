مكتبة الإسكندرية وجامعة أكسفورد توثّقان آثار وتراث مصر في معرض صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، معرضًا للصور لتوثيق التراث والآثار في مصر خلال 5 عصور بعنوان "ثقافتنا مستقبلنا.. معرض التراث"، وذلك بالتعاون مع مشروع "إيمينا" في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، أن المعرض يهدف إلى زيادة وعي الجمهور بالطرق الحديثة للتوثيق الأثري والتراثي، ويضم 12 لوحة مصممة للجمهور غير المتخصص والمتخصص على حد سواء.

يتكون المعرض من عدة لوحات تدور حول الآثار والتراث الثقافي في مصر خلال الحقب "الفرعونية، اليونانية، الرومانية، القبطية والإسلامية."

ويضم المعرض أربعة لوحات حول العوامل الطبيعية التي تؤثر على المواقع التراثية والأثرية، إلى جانب لوحات تعرض أمثلة لعدد من مشروعات حماية وصيانة بعض المواقع الأثرية كمعابد النوبة والدير الأحمر.

ومن المقرر أن يشهد المعرض عرض لوحات عن استخدام صور الأقمار الصناعية في التعرف على الموقع التراثية والأثرية في إطار الأنشطة التدريبية الخاصة بمشروع الإيمينا.