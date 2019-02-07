ضبط 10 طن زيت طعام داخل مصنع غير مرخص في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، 10 أطنان من زيت الطعام بدون بيانات داخل مصنع غير مرخص في قليوب، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين، يفيد ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيوت الطعام" السابقة الاستخدام من مخلفات المصانع وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية.

جري ضبط كميات قدرها 10,5 طن مستلزمات إنتاج زيت طعام معبأة داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات، وتحتوي على نسبة كبيرة من الشوائب، و200 كيلو جرام "زيت طعام" معبأة "منتج نهائي"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.