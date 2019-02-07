بعد حالة إغماء.. غرق شاب سقط في نهر النيل أثناء استقلاله "لانش" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقى شاب مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، إثر سقوطه في نهر النيل عقب تعرضه لحالة إغماء أثناء استقلاله لانش نهري، بدائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بغرق شخص في نهر النيل بناحية أولاد سالم دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء استقلال "محمد.ع" 19 سنة، عامل ويقيم بناحية أولاد خلف دائرة المركز، لانش نهري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام حدثت له حالة إغماء سقط علي إثرها في النهر وغرق.

ونفى شقيقه "هاني" 38 سنة، صراف ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ويقيم بذات الناحية الشبهة الجنائية في الحادث.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة المذكور، وحُرر محضرًا للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.