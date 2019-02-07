محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للاستماع إلى بيانها بشأن ما نفذته الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الاستماع إلى وزيرة الصحة حول ما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.
جدير بالذكر، أن لجنة الصحة قررت غلق الاجتماع لينعقد بدون صحفيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور الوزيرة.. بدء اجتماع مغلق لـ"صحة النواب" بشأن التأمين الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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