التنمية الصناعية تمنح رخص تشغيل وبناء لـ(9972) منشأة في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

كشف تقرير، تلقاه عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن 9972 منشأة صناعية حصلت على رخص التشغيل والتصاريح المؤقتة والبناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وشملت هذه الرخص 9379 رخصة تشغيل، و593 رخصة بناء، كما تم قيد 4376 سجلا صناعيا، بواقع 3517 سجلا دائما، و681 سجلا محدد المدة، و178 سجلا مؤقتا، وفقا للتقرير الذي يعتبر الأحدث حول أداء مؤشرات هيئة التنمية الصناعية خلال النصف الأول من عام 2018-2019.

وقال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ساهمت في توفير 3 مليارات و721 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك من خلال دعم برامج التصنيع المحلي، وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج.

وأضاف أن الهيئة درست خلال تلك الفترة أيضا 1248 طلبا لطرح الأراضي والمجمعات الصناعية، منها 939 طلباً للأراضي، و309 طلبات للمجمعات الصناعية.

وذكر غازي أن الهيئة استقبلت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وفدا من هيئة ترويج الاستثمار التنزانية حيث تم استعراض الخبرات المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وتنظيم زيارات ميدانية للمطور الصناعي بالسادس من أكتوبر، وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وعدد من المصانع العاملة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الهيئة شاركت أيضاً في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال عام 2018 بمدن السادات، والعاشر من رمضان، والمحلة الكبرى، وبرج العرب، وبدر، إلى جانب مجمعات الصعيد، ومرغم، وشواغر المناطق الصناعية المختلفة.