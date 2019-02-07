تطلق فلير كاميرا الكشف عن غاز الميثان غير المبردة الأولى

ويلسونفيل، او-الخميس 7 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير)- أعلنت فلير سيستمز انك (ناسداك: فلير) اليوم عن فلير جي اف 77 غاز فايند أي ار وهي الكاميرا الحرارية غير المبردة الأولى المصممة للكشف عن غاز الميثان. تزوّد هذه الكاميرا المحمولة المفتشين بالمزايا التي يحتاجون إليها لاكتشاف تسربات الميثان غير المرئية وذات الخطورة المحتملة في معامل الغاز الطبيعي ومنشئات إنتاج الطاقة المتجددة والمصانع ومواقع أخرى في سلسلة توريد الغاز الطبيعي. تمنح جي اف 77 القدرة على اكتشاف غاز الميثان تقريبًا بنصف سعر الكاميرات الحرارية للكشف عن الغاز المبرّدة لتمكين قطاع النفط والغاز من الحد من الانبعاثات وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا.

استنادًا إلى تصميم منصة كاميرات سلسلة فلير تي الحائز على جائزة، يتميز موديل جي اف 77 بوزن أخف وتصميم مريح وشاشة ال سي دي تعمل باللمس وعدسة لتسهيل الاستخدام مهما كانت الإضاءة. وتم تصميم الكاميرا تحديدًا لكشف الميثان من أجل تحسين التفتيش عن الغاز والحد من احتمال الحصول على قراءات خاطئة. كما أنّ موديل جي اف 77 مزوّد بنمط حساسية عالية خاضع لبراءة اختراع يعزز من الحركة لتكون أبخرة الغاز الصغيرة أكثر وضوحًا للمستخدم.

صممت فلير موديل جي اف 77 ليشمل أحدث المزايا التكنولوجية بما فيه التركيز التلقائي بمساعدة الليزر لمساعدة المفتشين على استهداف التسربات بشكل أفضل وتحسين التباين بلمسة واحدة مما يجعل الغازات تبرز بوضوح مقارنة مع الخلفية. إضافة إلى ذلك، يساعد السطح البيني الغرافيكي ذات الاستجابة السريعة المحترفين على تعزيز الكفاءة من خلال السماح لهم بتنظيم ملفات العمل وتدوين الملاحظات وإضافة تعليقات توضيحية حول موقع نظام التموضع العالمي (جي بي اس) على الكاميرا.

قال جيم كانون، الرئيس والمدير التنفيذي لأنظمة فلير "تحمل تكنولوجيا التصوير البصري للغاز منفعة حقيقية للقطاعات التي تستخدم أو تنتج الميثان لكن كلفة هذه التكنولوجيا شكّلت عائقًا لبعض العملاء. تم بناء كاميرا الكشف عن الغاز فلير جي اف 77 غاز فايند أي ار على أساس كاشف الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات الطويلة وغير المبرد وكلفة إنتاجه أقل من الكاميرات المبردة العالية الآداء وبالتالي يمكننا تزويدها للعملاء بسعر جذاب أكثر. كما نساعد على تحسين سلامة المهنيين أثناء العمل من خلال فتح المجال للحصول على هذه التكنولوجيا الرائدة".

فلير جي اف 77 متوفرة الآن في كافة أنحاء العالم لدى الموزعين المعتمدين لفلير. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التاليwww.flir.com/GF77

بشأن فلير سيستمز، انك

تأسست فلير سيستمز في العام 1978 ومقرها الرئيسي في ويلسونفيل، اوريغون وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع أنظمة المجسات التي تعزز الرؤية وتزيد من الوعي مما يساعد على إنقاذ حياة الناس ويحسّن من الإنتاجية ويحمي البيئة. وتكمن رؤية فلير من خلال ما يقارب 3,700 موظف في أن تكون "الحاسة السادسة في العالم" عبر رفع التصوير الحراري والتكنولوجيات المحاذية لتقديم الحلول المبتكرة والذكية للأمن والمراقبة والرصد البيئي والمناخي والترفيه الخارجي والرؤية الآلية والملاحة وكشف التهديدات المتقدمة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي www.flir.com ومتابعة [email protected]

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