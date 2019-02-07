شركة مافينير تعلن عن تعيين تيري هونغل في منصب الرئيس التنفيذي...

ريتشاردسون، تكساس -الخميس 7 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "مافينير" الرائدة في مجال تحويل اقتصادات الشبكات لمزودي خدمات الاتصالات عن تعيين تيري هونغل في منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية ليحلّ محلّ والتر لوه. وكان لوه قد شغل منصب المدير التنفيذي للعمليّات لدى مؤسسة "سيريس كابيتال" والتحق بشركة "مافينير" لدى حيازة الأخيرة وتولّى مهمّة قيادتها عبر المرحلة الانتقاليّة.

عاد هونغل ليلتحق بشركة "مافينير" بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2019 بعدما كان قد شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة عن الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2015. وسوف يتولّى رسميّاً مهامه يوم 4 آذار/مارس 2019.

يقول بارديب كوهلي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "مافينير" "يحمل تيري إلى "مافينير" خبرةً صناعيّةً ومصداقيّةً عظيمتين وهو يلتحق بها في فترةٍ مهمّةٍ. فالشركة في موقعٍ قوّي يخوّلها أن تعزز دورها القيادي في تدعيم البنية التحتيّة للشبكة وأنا متحمّس للدور الذي سيلعبه تيري في قيادة "مافينير" في المرحلة المقبلة".

أضاف كوهلي "أودّ أن أشكر والتر على مساهماته الكثيرة في شركة "مافينير". لقد اضطلع بدورٍ مهمٍ في تطوّر الشركة ونجح في قيادة جميع نشاطاتها الماليّة في فترةٍ شهدت تحوّلاً ونموّاً عظيمَين".

تيري هونغل هو مسؤول مخضرم في هذا المجال الصناعي وفي رصيده خبرة أكثر من أربعين عاماً. مؤخراً شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة لشركة "إيماجين كوميونيكايشونز". قبل إيماجين، تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة لشركة "مافينير" وكان المساهم الأبرز في طرح الاكتتاب العام للشركة وتالياً بيعها لشركة ميتيل.

يقول هونغل "أنا مسرورٌ بعودتي إلى مافيتير التي لطالما تمتّعت بالرؤيا وبالدور القيادي في السوق وأنا أتطلّع إلى المشاركة في هذه الرؤيا وإلى مساعدة الشركة على تسلّق درجةٍ إضافيّةٍ على سلّم النجاح".

وقال السيّد لوه "كان من دواعي سروري أن أُشارك في فريق عمل "مافينير" في خلال السنوات العديدة المنصرمة وأنا شخصيّاً متحمّس بشأن ما يحمله المستقبل للشركة".

لمحة عن شركة "مافينير":

شركة مافينير هي الشركة الوحيدة في الصناعة التي تُقدّم البرمجيّات والحلول المتكاملة وحلول شبكة "كلاود نايتيف" لمقدّمي الخدمات. تعمل الشركة على تسريع عمليّة تحوّل اقتصادات الشبكات لمزودي خدمات الاتصالات من خلال تقديم محفظة من الخدمات المتكاملة عبر مختلف طبقات البنية التحتيّة. تعتبر "مافينير" من نشر شبكات الجيل الخامس إلى حزم المعلومات الأساسيّة وشبكة النفاذ الراديوي سبّاقة في حلول التشبيك السحابيّة التي تسمح للمستخدم النهائي بالحصول على تجربة مبتكرة وآمنة. من خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال خدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات التطور طويل الأمد ("في أو إل تي إي")، وخدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية ("في أو واي فاي")، والمراسلة المتطورة ("آر سي إس")، و"مالتي آي دي"، وحزمة البيانات المتطورة الافتراضية الأساسية ("في إي بيه سي")، وحلول شبكة النفاذ الراديوي للسحابة، تسهم "مافينير" في تسريع عملية تحول الشبكات لما يزيد عن 250 مزود خدمة في أكثر من 130 بلداً، مقدمةً خدماتها لأكثر من خمسين في المائة من مشتركي العالم.

نحن نتبنى البنى ونماذج الأعمال التقنية الثورية والمبتكرة التي تعزز خفة الخدمة ومرونتها وسرعتها. وبفضل الحلول التي تدعم تطور منصة المحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكات ("إن إف في") لتحقيق وفوراتٍ على نطاق شبكة الإنترنت، تقدم "مافينير" حلولاً لمزودي الخدمات تسهم في خفض التكاليف وتوليد الإيرادات وحماية الإيرادات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: mavenir.com.

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