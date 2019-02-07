افتتاح فندق ليفا في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة-الخميس 7 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

تعلن فنادق ليفا عن الحدث الأكثر انتظارًا وهو افتتاح فندق 4 نجوم في شارع الشيخ زايد، دبي، ويضم الفندق الجديد 178 غرفة مجهزة بالكامل بديكورات رائعة وتصاميم وتجهيزات مخصصة ومفروشات وأسرة فاخرة وأثاث فخم، وكل ذلك تم اختياره بعناية فائقة لضمان تقديم تجرية إقامة رائعة.

يشغل الفندق موقعًا متميزًا في دبي بين طريق الوصل وشارع الشيخ زايد في مركز مزايا للتسوق وبذلك يكون في منتصف معالم جذب السياح مثل سيتي ووك ويطل على برج خليفة وهو أطول برج في العالم ومول دبي وهو مقصد هواة التسوق، ويوفر موقع الفندق المتميز سهولة التجول حول مول دبي الرائع أو الاستمتاع بصوت خرير المياه في قناة دبي المائية، ولذلك لا يقدم الفندق عروض ضيافة مميزة بل أيضًا سهولة الانتقال إلى هذه الأماكن لأن فندق ليفا يراعي أن المسافرون في الوقت الحاضر يسعون إلى الراحة والخدمة والقيمة ويتطلع النزيل إلى تجربة لا تُنسى بغض النظر عن التكلفة.

وصرح جيه إس آناد الرئيس التنفيذي لفنادق ليفا "يسرنا الإعلان عن استعداد فندق ليفا لخدمة النزلاء وتقديم تجربة ضيافة لا تُنسى، نحن في ليفا نؤمن بتقديم تجارب لا تُنسى لنزلائنا لأن ذلك يساعدنا في تحقيق رضا النزيل وخلق قيمة له وخلق قيمة جيدة للسوق."

تقدم ليفا بيئة إقامة تمزج بين التصميم والتكنولوجيا معًا، وتنقسم الغرف ذات التصميم الفني الرائع إلى 3 أنواع مختلفة: استوديو وشقة بغرفتين نوم وغرفة معيشة ومطبخ وشقة بغرفة نوم واحد وغرفة معيشة ومطبخ، ويضم الفندق 162 شقة استوديو منها 19 شقة تطل على برج خليفة ويُطلق عليها استوديو البرج، وبالنسبة للنزلاء الذي يبحثون عن غرفة واسعة يضم الفندق 16 شقة بغرفة نوم واحدة وجناح البرج الفخم الذي يطل مباشرة على برج خليفة، علاوة على ذلك تتميز كل غرفة في هذا الفندق بتصميم رائع مُعد بعناية فائقة ليتيح خيارات متعددة لراحة النزيل، ويقدم حمام السباحة في سطح الفندق للنزلاء فرصة الاسترخاء والاستمتاع بالإطلالة الخلابة على المدينة التي لا تنام.

بالنسبة للتصاميم الداخلية، فكل زاوية في الفندق ورائها قصة بدايةً من القطع الفنية المطلية يدويًا على أيدي فنانون محليون إلى الموسيقى الهادئة والناعمة في الأماكن والمساحات المشتركة والغرف المجهزة بمرافق وتجهيزات عصرية لنقدم للنزيل مستوى من الراحة والتميز أثناء إقامتهم، كما يقدم الفندق مرافق الرفاهية مثل صالة الألعاب الرياضية "صالة الجيم" وسبا ومركز أعمال متاح على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع والأهم من ذلك موظفي الفندق متاحين لخدمة النزلاء وتقديم تجربة مميزة لكل نزيل في فندق ليفا، ولا يمكن أن تكتمل تجربة الضيافة دون تجربة طعام مميزة. لذا ولكي يقضي النزلاء لحظات لا تُنسى أثناء إقامتهم، يقدم الفندق تجربة المطبخ الإيطالي في مطعم إيكو الذي يقدم وجبات إفطار شهية ووجبات غداء ممتعة بجانب المشروبات والتحلية الرائعة حتى يحين موعد العشاء.

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نُبذة عن ليفا: كلمة ليفا "Leva" مشتقة من الكلمة اللاتينية " Levatio" التي تعني الراحة، وهذا الفندق هو تجسيدًا لهذا المفهوم، يمزج فندق ليفا بين الضيافة والتصميم الجمالي لتلبية رغبات المسافر في وقتنا الحاضر لأن إقامة المسافر هي جزء من رحلته ولا يقتصر مفهوم الإقامة على إيجاد غرفة فقط ولأن الغرض من رحلتهم هو جمع الذكريات فخدمات الفندق ومرافقه يشكلان جزء مهم في تجربة المسافر لذكريات لا تٌنسى بعد مغادرتهم للفندق، ومن منطلق هذا المفهوم، يهدف فندق ليفا إلى جذب انتباه النزلاء بالتصاميم العصرية التي تمزج بين الفن والإبداع والحداثة والمرونة والتسعير على أساس القيمة والخدمات المميزة، تتميز الهندسة المعمارية للفندق ومرونته وتصميمه بالعصرية والحداثة، سنقدم لك في فندق ليفا أجواء ترحيبية دافئة وخدمة لا تضاهي منذ أن تطأ قدميك داخل الفندق.