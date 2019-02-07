العراق: "داعش" يختطفون 3 مدنيين شمال بيجي

ذكر مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الخميس، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، اختطفوا ثلاثة مدنيين شمال قضاء بيجي شمال بغداد.

وقال المصدر إن" مجموعة من عناصر داعش اختطفوا صباح اليوم ثلاثة مدنيين في قرية المسحك الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمال بيجي"، موضحاً أن "المدنيين الثلاثة كانوا يبحثون عن نبات الكمأ في أحد سفوح جبل مكحول القريب من القرية".

وأضاف أن" عناصر داعش نقلوا المختطفين إلى مكان مجهول، فيما توجهت قوة من الشرطة والمواطنين إلى مكان الاختطاف بحثاً عن المختطفين".

ويعد الحادث الرابع من نوعه الذي يستهدف المواطنين الباحثين عن الكمأ قرب المناطق التي ما يزال التنظيم يشكل خطراً فيها على القوات الأمنية والمواطنين على حد سواء وخاصة قرب جبال حمرين ومكحول وغربي تكريت.

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