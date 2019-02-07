- 1/2
- 2/2
قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إن عجز الموازنة سيتخطى هذا العام الـ 11 %، وهو ما يتطلب أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارات تتسم بالجرأة لخفض العجز، مضيفًا: "علينا أخذ مسئولياتنا بجدية لحل المشاكل المتراكمة عبر السنوات، ومسئوليتي كوزير عمل، تأمين فرص العمل للبنانيين وسآخذ القرارات الصعبة في وزارتي"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يلمس جدية واضحة للعمل من جانب جميع الوزراء.
وأكد أبو سليمان أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، يتضمن من بين أهدافه الأساسية، وقف التوظيف العشوائي واحترام القانون في هذا الإطار، وهذا أمر مُلح، مشيرا إلى أنه
وقال إن مهمته في اللجنة الوزارية لصياغة البيان الذي سيصدر عن الحكومة كانت مناقشة البنود الاقتصادية، مضيفا: "سنعارض - كحزب القوات اللبنانية - خلال مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، البند الوارد بمشروع البيان والمتعلق بطبيعة المقاومة".
يشار إلى أن لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، كانت اعتمدت ذات النص الذي ورد بالبيان الوزاري للحكومة السابقة في شأن وضع "حزب الله"،
واعترض حزب القوات اللبنانية، من خلال ممثليه داخل لجنة الصياغة، على هذا البند، مطالبا بإضافة نص مفاده أن تكون المقاومة (ضمن مؤسسات الدولة الشرعية) إلى جانب إضافة عبارة (للوصول إلى الهدف المنشود يجب إعادة القرار الاستراتيجي كاملا، العسكري والأمني، إلى الدولة اللبنانية) غير أنه لم يتم إضافة أي من النصين للبيان الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني: لابد من قرارات جريئة لخفض عجز الموازنة ووقف التوظيف العشوائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.