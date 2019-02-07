روسيا: ندرس إشارات أمريكا والناتو حول احتمال نشر أسلحة نووية في أوروبا

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو تدرس بتمعن الإشارات القادمة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حول احتمال نشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوروبا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف ريابكوف "نحن ندرس بتمعن وبالتفاصيل الإشارات القادمة
وفي سياق منفصل، قال ريابكوف إن العقوبات الأمريكية
وتابع ريابكوف "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأمريكية، وسيتم تحسينها.. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز.. أنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية-السورية ستتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى من إعاقة ذلك".
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