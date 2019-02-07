روسيا: ندرس إشارات أمريكا والناتو حول احتمال نشر أسلحة نووية في أوروبا

الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين

وكالات :

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو تدرس بتمعن الإشارات القادمة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حول احتمال نشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوروبا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف ريابكوف "نحن ندرس بتمعن وبالتفاصيل الإشارات القادمة

من واشنطن وبروكسل من مقر الناتو وغيرها من عواصم الناتو فيما يخص عدم وجود نية الوصول إلى نشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوروبا".وفي سياق منفصل، قال ريابكوف إن العقوبات الأمريكيةضد إيران وسوريا هي إرهاب اقتصادي، مضيفًا أنه سيتم تحسين طرق تقليل آثار القيود الأمريكية.وتابع ريابكوف "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأمريكية، وسيتم تحسينها.. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز.. أنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية-السورية ستتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى من إعاقة ذلك".