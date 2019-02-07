الغبار يضرب مكة المكرمة حتى الـ9 مساءً وتحذيرات للمواطنين بالبقاء في المنزل

كتبت :سارة عبد الحميد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيهًا متقدما عن نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل: جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، والشعيبة، والقنفذة والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم

الخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الرعدية

على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

ونشرت الدفاع المدني السعودي علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذيرات للمواطنين وأخذ الحذر وفقًا لما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية علي أغلب مناطق الملكة.

ونصحت الهيئة المواطنين بالبقاء في المنزل خاصة مرضي الجهاز التنفسي، والابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد، إضافة إلي تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها.