ريابكوف: استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا أصبح في متناول اليد

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا اقترب، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
الأراضي وسيادة هذا البلد هي على الأرجح أضحت في متناول اليد بسبب التعاون الروسي الإيراني، وكذلك مع تركيا".
وقال ريابكوف: "نحن وإيران نتعاون بشكل فعال كدول ضامنة لعملية أستانا. والوضع في سوريا استقر إلى حد كبير والمهام الرئيسية لاستعادة وحدة
وبشأن العقوبات الأمريكية ضد إيران وسوريا، اعتبرها نائب وزير الخارجية الروسي، إرهاب اقتصادي، مضيفًا أنه
وقال ريابكوف: "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأمريكية، وسيتم تحسينها. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز. أنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية السورية سوف تتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى إعاقة ذلك. وحقيقة أن هذه العقوبات هي إرهاب اقتصادي".
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