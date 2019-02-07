البحرين: نلتزم بدعم كافة الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية

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أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حرص بلاده على النهوض بدورها كعضو مؤسس للتحالف الدولي ضد داعش، والتزامها بدعم كافة الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومضاعفة العمل من أجل القضاء النهائي على (داعش) في العراق وسوريا وإعادة الاستقرار والأمن والتنمية للمناطق المحررة، وتجفيف منابع تمويله والمجموعات الإرهابية الأخرى وعدم تمكينها من إيجاد أي سبل لتمويل عملياتها .
جاء ذلك في كلمة للشيخ خالد بن أحمد، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).
وأشار آل خليفة إلى أن المرحلة
وشدد على ضرورة القضاء على البيئة الخصبة لظهور الإرهاب في المنطقة بمختلف صوره وأشكاله وذلك
وأعرب آل خليفة عن تقديره للرئيس الأمريكي ترامب ولوزير خارجيته مايك بومبيو على استضافة هذا الاجتماع الذي يعكس الدور الاستراتيجي الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في قيادة التحالف الدولي ضد (داعش) وجهودها الحثيثة لتوثيق التعاون الدولي والتي مكنت التحالف من تحقيق العديد من النجاحات المهمة وإحراز تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة في التصدي للإرهاب في مختلف أنحاء العالم.
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