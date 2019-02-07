أستراليا ترفض منح الجنسية لملياردير صيني تبرع للحزبين العمالي والليبرالي بـ 2.7 مليون دولار

نائبة رئيس الوزراء السابقة جولي بيشوب مع الملياردير الصيني هوانغ زيانغمو

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - رفضت السلطات الأسترالية منح الجنسية لملياردير صيني تبرع للحزبين العمالي والليبرالي بأكثر من 2.7 مليون دولار كما تم إلغاء إقامته.

الملياردير الصيني هوانغ زيانغمو كان بالخارج عندما تم إخطاره بفشل حلمه في أن يصبح مواطنا أستراليا.

هوانج، الذي يملك منزلا بقيمة 13 مليون دولار في "موسمان" بسيدني تم رفض طلبه للحصول على الجنسية الأسترالية استنادا إلى عدة أسباب تتضمن السمات الشخصية وفقا لفيرفاكس.

هوانغ مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تيرنبول أثناء احتفالات السنة الصينية الجديدة عام 2016

وذكرت تقارير أن أسباب رفض منحه الجنسية تتعلق بمخاوف بشأن مصداقية إجاباته في مقابلات مع السلطات الأسترالية مثل منظمة الاستخبارات الأمنية "أسيو"، وفقا لما نقلته فيرفاكس عن مصدر حكومي.

يشار إلى أن علاقة الرجل مع الحزب الشيوعي الصيني في كل من الصين وأستراليا، وخلفيته في مجال الأعمال كانت محل تركيز تحقيقات "أسيو" ومسؤولي الهجرة على مدار العامين الماضيين.

وما زال الحزبان الليبرالي والعمالي يتباحثان بشأن ماذا ينبغي أن يحدث تجاه الأموال التي تبرع بها الملياردير الصيني.

وكان هوانغ يخوض معركة للعودة إلى سيدني التي عاش فيها مع زوجته وأطفاله منذ 2011.

وتقرب هوانغ من شخصيات سياسية أسترالية كبيرة على أمل مساعدته في الحصول على الجنسية.

الملياردير الصيني مع رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق توني أبوت

هوانغ مع رئيس الوزراء السابقة جوليا غيلارد، والسياسي العمالي سام داستياري