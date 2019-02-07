- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - رفضت السلطات الأسترالية منح الجنسية لملياردير صيني تبرع للحزبين العمالي والليبرالي بأكثر من 2.7 مليون دولار كما تم إلغاء إقامته.
الملياردير الصيني هوانغ زيانغمو كان بالخارج عندما تم إخطاره بفشل حلمه في أن يصبح مواطنا أستراليا.
هوانج، الذي يملك منزلا بقيمة 13 مليون دولار في "موسمان" بسيدني تم رفض طلبه للحصول على الجنسية الأسترالية استنادا إلى عدة أسباب تتضمن السمات الشخصية وفقا لفيرفاكس.
هوانغ مع رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تيرنبول أثناء احتفالات السنة الصينية الجديدة عام 2016
وذكرت تقارير أن أسباب رفض منحه الجنسية تتعلق بمخاوف بشأن مصداقية إجاباته في مقابلات مع السلطات الأسترالية مثل منظمة الاستخبارات الأمنية "أسيو"، وفقا لما نقلته فيرفاكس عن مصدر حكومي.
يشار إلى أن علاقة الرجل مع الحزب الشيوعي الصيني في كل من الصين وأستراليا، وخلفيته في مجال الأعمال كانت محل تركيز تحقيقات "أسيو" ومسؤولي الهجرة على مدار العامين الماضيين.
وما زال الحزبان الليبرالي والعمالي يتباحثان بشأن ماذا ينبغي أن يحدث تجاه الأموال التي تبرع بها الملياردير الصيني.
وكان هوانغ يخوض معركة للعودة إلى سيدني التي عاش فيها مع زوجته وأطفاله منذ 2011.
وتقرب هوانغ من شخصيات سياسية أسترالية كبيرة على أمل مساعدته في الحصول على الجنسية.
الملياردير الصيني مع رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق توني أبوت
هوانغ مع رئيس الوزراء السابقة جوليا غيلارد، والسياسي العمالي سام داستياري
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا ترفض منح الجنسية لملياردير صيني تبرع للحزبين العمالي والليبرالي بـ 2.7 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.