كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": نشطاء البشتون يخشون القمع بعد الاعتقالات في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز"، أن اعتقال السلطات الباكستانية 19 من نشطاء البشتون، هذا الأسبوع، أثارت المخاوف من حملة قمع جديدة على حركة الحقوق المدنية ومناشدة منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، لإطلاق سراحهم على الفور.

وقال زعيم حركة "بشتون تحفظ" وعضو البرلمان، علي وزير، لـ"رويترز": "نحو 18 من نشطاءنا ما زالوا رهن الاحتجاز، وتم إطلاق سراح أحد المعتقلين.

ومن جانبه، قال محسن داوار، وهو عضو في البرلمان وعضو مؤسس في الحركة، إن الشرطة اخترات "لوني" وضربته حتى الموت.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم الشرطة، أن "لوني" توفي متأثرًا بأزمة قلبية بعد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن السلطات "يجب أن تفرج فورًا ودون قيد أو شرط عن المتظاهرين المنتمين إلى حركة باشتون تحفظ السلمية".

وقال ربيع محمود، باحث في منظمة العفو جنوب آسيا: "من الصادم أن تلجأ السلطات الباكستانية إلى مثل هذه الأساليب المتشددة حتى في الوقت الذي اعترف فيه مسؤولون حكوميون بارزون بوضوح بأن حركةبشتون تحفظ لديها شكاوى مشروعة يجب معالجتها".

وتلقي حركة "بشتون تحفظ" باللوم على الجيش والوكالات الحكومية الأخرى، فيما تقول إنه حالات اختفاء قسري أدت إلى فقدان آلاف من الأشخاص، ومعظمهم من منطقة البشتون المتاخمة لأفغانستان.

وجاءت الاحتجاجات يوم الثلاثاء، بعد وفاة الزعيم الإقليمي لحركة"بشتون تحفظ"، أرمان لوني، في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية، وألقت الجماعة باللوم على الشرطة.