كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة معتقل "ريمون" الإسرائيلي تعزل أسيراً فلسطينياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة معتقلات الاحتلال أقدمت الليلة الماضية على قمع وعزل الأسير مالك حامد 23 عاماً من بلدة سلواد".

وبين نادي الأسير أن قمع وعزل الأسير جاء بعد مواجهة بين الأسير وأحد السجانين في معتقل "ريمون"، إذ سكب الأسير ماءً ساخناً على السّجان بعد إعلان أحد الأسرى، وإعلان باقي الأسرى الاستنفار العام في المعتقلات غضباً.

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المعزول والأسرى الآخرين في معتقلاتها، معتبراً أن أي مواجهة مع السجان هو نتيجة طبيعية للاعتداءات والتنكيل بالأسرى على مدار الساعة.

يُشار إلى أن الأسير حامد معتقل منذ أبريل (نيسان) 2017 وصدرضد حكم مزدوج بالمؤبد، وهدم الاحتلال منزل عائلته عقب اعتقاله، بعد اتهامه بالتورط في دهس مستوطن قرب "عوفرا" المُقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة.