كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلينتون: الولايات المتحدة تقدم هدية جديدة لبوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، واصفة إياه بــ"الهدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت صحيفة "هيل" الأمريكية، عن كلينتون قولها في جامعة جورج تاون: "أعتقد أن هذه هدية لبوتين"، معتبرة أنها كانت ستعثر على مقاربة أكثر دبلوماسية للوضع.
وأضافت قائلة: "أما الانسحاب من أي اتفاق آخر مع روسيا من دون مفاوضات سيزيد من عدم القدرة على التنبؤ في المنطقة".
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الجاري.
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