كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة نينوى: مقتل 19 داعشياً في الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد شرطة نينوى، العميد حمد النامس اليوم الخميس، مقتل 19 داعشياً واعتقال 7 آخرين، بعد مقتل 5 من رجال الشرطة في إحدى قرى جنوب الموصل 400 كيلومتراً شمال بغداد.

وقال النامس للصحفيين، إن القوات العراقية نفذت عملية كبيرة ضد عصابات داعش منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، في جنوب الموصل، على خلفية قتل عناصر التنظيم الإرهابي 5 من رجال الشرطة العراقية في قرية كنعوص، جنوب الموصل.

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية قتلت 19 داعشياً واعتقلت 7آخرين.

ومازالت مناطق محافظة نينوى، خاصةً القريبة من الحدود السورية تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تنفذ بين الحين والأخر عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على داعش عسكرياً.