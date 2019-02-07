كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا: جمع 49 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة الدين العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح صدوق تبرعات عام أسسته حكومة ماليزيا، في جمع 202 مليون رينغت (49 مليون دولار) في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الحالية سد العجز المالي الذي ورثته عن الحكومة السابقة الذي يبلغ 1 تريليون رينغت.

وأعلن وزير المالية الماليزي ليم جوان إنج اليوم الخميس الحصيلة النهائية للصندوق بعد غلق باب المساهمة في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي بعد سبعة أشهر من إنشائه.

وأسست حكومة ائتلاف "باكاتان هارابان" تحالف الأمل بزعامة رئيس الوزراء مهاتير محمد "صندوق الأمل" بعد وقت قصير من توليها الحكم في أعقاب فوزها في الانتخابات على حزب "باريسان الوطني" بزعامة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

وقال الوزير إن التبرعات جاءت إلى الصندوق بمبادرة من "الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وفوائد الودائع".

ويمثل المبلغ الذي تم جمعه حوالي 0.02% من إجمالي الدين العام لماليزيا.