كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: ترامب يهاجم التحقيقات في علاقاته بروسيا مجدداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غداة خطاب أمام الكونجرس الأمريكي دعا فيه إلى إنهاء الانقسامات، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، على الديموقراطيين الذين يتحققون في علاقاته مع روسيا.

وقال ترامب من البيت الأبيض: "لم يمر بذلك أي رجل سياسي آخر، إنها مضايقات رئاسية. هذا مؤسف. وهذا حقاً يؤذي بلدنا".

ووصف ترامب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الذي يُجري تحقيقاً واسع النطاق بشكل متزايد، بـ "وصولي يحاول أن يصنع اسماً لنفسه".

ويخضع ترامب لتحقيقات عدة حول علاقات محتملة مع روسيا.

ويجري التحقيق الرئيسي المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحاول معرفة إذا كان هناك تواطؤ أو تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو في 2016.

وينتقد ترامب التحقيق بشكل متكرر، ويعتبره "حملة مطاردة شعواء"، ويتهم مولر بالعمل لخدمة الديموقراطيين.

وفي الخطاب الرئاسي التقليدي عن حال الاتحاد الذي ألقاء مساء الثلاثاء، وعد ترامب بالمساعدة في رفض "سياسات الانتقام" واغتنام "الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق".

إلا أنه حذر الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب، من توسيع تحقيقاتهم مؤكداً أن "التحقيقات السخيفة والمنحازة" تهدد الاقتصاد الأمريكي.

ورغم ذلك، أكد آدم شيف الأربعاء، أن اللجنة التي يرأسها ستعمق تحقيقها المقرر في علاقات غير قانونية محتملة بين كيانات أجنبية ودائرة ترامب.

وقال شيف: "يجب أن تقدم للجنة تقريراً شاملاً عمّا حدث مع الشعب الأمريكي" وأن تقول للشعب "ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لحمايته من تدخلات مستقبلية".