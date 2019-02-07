كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا في متناول اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا اقترب.

وقال ريابكوف: "نحن وايران نتعاون بشكل فعال كدول ضامنة لعملية أستانا، والوضع في سوريا استقر إلى حد كبير والمهام الرئيسية لاستعادة وحدة الأراضي وسيادة هذا البلد هي على الأرجح اضحت في متناول اليد بسبب التعاون الروسي — الإيراني، وكذلك مع تركيا".

وبشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران وسوريا، اعتبرها نائب وزير الخارجية الروسي، ارهاب اقتصادي، مضيفا أنه سيتم تحسين طرق تقليل آثار القيود الأمريكية.

وقال ريابكوف: "هناك طرق لتقليل آثار العقوبات الأمريكية، وسيتم تحسينها. هناك شركاء بديلين وهذا بحاجة لتعزيز. أنا متأكد من أنه فيما يخص سوريا، فإن العلاقات الروسية السورية سوف تتقدم، ولن تتمكن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى إعاقة ذلك. وحقيقة أن هذه العقوبات هي إرهاب اقتصادي".