بيم فيربيك يستقيل من تدريب منتخب عمان ويعلن اعتزاله كرة القدم

قرر الهولندي بيم فيربيك، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي المغربي، مغادرة المنتخب العماني لكرة القدم، والاعتزال النهائي لعالم الكرة المستديرة، عن سن يناهز 62 سنة، وذلك بعد تجربة كوية غنية عمرت لأزيد من 40 سنة.
وقدم فيربيك استقالته من تدريب المنتخب العماني، الذي أشرف عليه منذ سنة 2016، وحقق معه إنجازات مهمة، كالوصول لدور ثمن نهائي كأس آسيا للأمم، والفوز بلقب بطولة الخليج عام 2017.
وسبق للمدرب الهولندي أن خاض مجموعة من التجارب في مسيرته الكروية الغنية، أبرزها الاشتغال كمدرب مساعد لمنتخب كوريا الجنوبية، والذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2002، رفقة مواطنه غوس هيدينغ، ثم أشرف على المنتخب الأسترالي لسنوات، قبل أن يدرب أيضا المنتخب المغربي الأولمبي، وقاده في أولمبياد “لندن”.
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