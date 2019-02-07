أنس الباز يروي كيف نجا من حادثة سير في حلقة الحوادث من “رشيد شو”

يروي الفنان المغربي، أنس الباز، قصة حادثة السير، التي نجا منها بأعجوبة، وخلفت أثارا على وجهه، في الحلقة المقبلة من برنامج رشيد شو”.

وأفادت مصادر مقربة من إدارة البرنامج أن رشيد شو” سلط الضوء على موضوع حوادث السير من أجل أن يكون لبرنامجه رسالة، واستضاف كذلك، إلى جانب الباز، الشابة سميرة الهاشيمي، التي فقدت يدها في حادثة سير خطيرة، وأصيبت على إثرها بأزمة نفسية، استطاعت تجاوزها، المضي قدما في حياتها الشخصية، والدراسية.

ويستضيف العلالي كذلك الشابة نور الهدى، التي فقدت ساقها في حادثة سير، وتحكي قصتها عن الفاجعة لتنبيه المشاهدين إلى احترام قانون السير.