يروي الفنان المغربي، أنس الباز، قصة حادثة السير، التي نجا منها بأعجوبة، وخلفت أثارا على وجهه، في الحلقة المقبلة من برنامج رشيد شو”.
وأفادت مصادر مقربة من إدارة البرنامج أن رشيد شو” سلط الضوء على موضوع حوادث السير من أجل أن يكون لبرنامجه رسالة، واستضاف كذلك، إلى جانب الباز، الشابة سميرة الهاشيمي، التي فقدت يدها في حادثة سير خطيرة، وأصيبت على إثرها بأزمة نفسية، استطاعت تجاوزها، المضي قدما في حياتها الشخصية، والدراسية.
ويستضيف العلالي كذلك الشابة نور الهدى، التي فقدت ساقها في حادثة سير، وتحكي قصتها عن الفاجعة لتنبيه المشاهدين إلى احترام قانون السير.
كانت هذه تفاصيل خبر أنس الباز يروي كيف نجا من حادثة سير في حلقة الحوادث من “رشيد شو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.