البنزرتي يكشف عن قائمته الرسمية لمباراة آسفي

استقر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد الرياضي، على القائمة الرسمية لـ 19 لاعباً لمباراة أولمبيك أسفي التي ستجمع الطرفين، اليوم الخميس، برسم الأسبوع 16 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وسيكون “الأحمر والأبيض”، محروماً من خدمات الثنائي صلاح الدين السعيدي ويحي جبران، تفادياً لتفاقم إصابتهم، في حين تم تسجيل عودة اللاعب محمد الناهيري، بعد انتها عقوبة التوقيف الصادرة في حقه.
في حين، جاءت القائمة الكاملة كالاتي:
رضا التكناوتي
بدر الدين بنعاشور
أيوب العملود
عبداللطيف نصير
أشرف داري
ابراهيم النقاش
محمد الناهيري
محمد أوناجم
بدر كادارين
ميشيل باباتوندي
اسماعيل الحداد
حمزة الساطيح
محمد واتارا
إسماعيل الحداد
بديع أووك
وليد الكرتي
أمين تغزوي
أيمن الحسوني
حمزة الواسطي
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