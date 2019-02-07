كاظم الساهر يطلب تغير اسمه!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، بوثيقة مسربة من طلب للفنان العراقي كاظم الساهر إلى وزارة داخلية بلاده، يطلب منه تغيير اسمه العائلي.

وطلب قيصر الغناء العربي اعتماد لقب شهرته “الساهر” لقبا رسميا له عوضا عن لقبه الأصلي السامرائي.

وبرر كاظم سبب رغبته في اعتماد الساهر لقبا رسميا له بغرض ‏تفادي اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية.

ونقل موقع “الجزيرة” عن مدير الأحوال المدنية، التابعة للداخلية العراقية اللواء هيثم الغرباوي قوله إن أي طلب من الساهر بخصوص تغيير اللقب لم يصل إليهم بعد.

وقال المتحدث نفسه: “في حال كان الطلب رسميا، ومستحصل موافقة رسمية عليه، فلا نمانع من تغيير اللقب”.

ويعتبر كاظم الساهر من أشهر الفنانين العراقيين، والعرب، ويعرفه الجميع بلقب الساهر، ولم يسلط الضوء سابقا على أن هذا اللقب فني فقط.