"الأناضول" تصدر كتابًا يشرح تفاصيل قضية خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة "الأناضول" إصدارها كتابًا يتضمن جميع تفاصيل عملية القتل التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر العام الفائت.

وتم إصدار الكتاب أمس الأربعاء بـ3 لغات، التركية والعربية والإنكليزية، تحت عنوان "جمال خاشقجي.. جريمة قتل"، ويسلط الضوء بشكل مفصل على الجريمة التي ارتكبت بحق خاشقجي، وشكّلت صدمة للعالم.

ويُحلّل الكتاب التطورات والأخبار التي جرت بشكل متسلسل عقب مقتل الصحفي السعودي .

كما ويستعرض الكتاب للقرّاء أخبارًا وصورًا ورسومًا بيانية وتحليلات تتعلق بجميع التطورات التي سبقت وأعقبت عملية القتل.

ويبدأ الكتاب بسرد معلومات عن حياة الصحفي السعودي الراحل، فضلًا عن أفكاره التي كان يتبناها خلال فترة عمله في مجال الصحافة.

ويتضمن الكتاب معلومات حول موقف خاشقجي من الحرب على اليمن وممارسات الحكومة السعودية، والموقف الأميركي من جماعة "الإخوان المسلمين"، وتصريحاته بشأن الأحداث في مصر وسوريا.

ويعرض الكتاب تفاصيل الأشخاص الذين أداروا الجريمة إلى جانب أعضاء الفرق التي جاءت إلى إسطنبول للمشاركة في الجريمة، مرفقة بصورهم وسيرتهم الذاتية.

ويشرح الكتاب بشكل متسلسل وعبر الرسوم البيانية، مكان وكيفية وقوع الجريمة الوحشية، ويعرض أصداءها على الصعيد العالمي.

ويستعرض الكتاب مواقف زعماء العالم حيال القضية، وشجرة العائلة الحاكمة في السعودية.

ويعتبر "جمال خاشقجي.. جريمة قتل" أشبه بوثيقة حول تفاصيل ما تعرض له الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويقول رئيس مجلس إدارة الأناضول، مديرها العام شينول قازانجي، في مقدمة الكتاب إن تركيا قامت بحراك دبلوماسي مكثف وناجح في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقها في القانون الدولي من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد مرتكبيها.

وأضاف قازانجي "جمعنا كافة الأخبار والصور والرسوم البيانية والتحليلات المتعلقة بجميع التطورات التي أعقبت جريمة قتل جمال خاشقجي ضمن هذا الكتاب".

وأشار إلى أن "هذا الكتاب الذي نشرناه كوفاء لزميلنا جمال خاشقجي، إنما هو دليل على أننا لن ننسى الجريمة ولن نسمح بنسيانها، وأشكر جميع أصدقائي الذين ساهموا في إعداد الكتاب".