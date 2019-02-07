عرض فيلم أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 12/ 02/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: دارة الفنون، عمّان

تستضيف دارة الفنون عرضًا لفيلم "أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها" للمخرجة هالة العبدالله. يحاول الفيلم أن يخلط بين الوثائقي والروائي والتجريبي. فالمخرجة هالة العبدالله لا تؤمن بالحدود بين الأنواع ولا بين الأزمنة فتخلط أيضًا الحاضر بالماضي والهموم الذاتية بالهموم العامة وهي تحاول ان تسرد بخطوط متشابكة ومتقاطعة قصصًا لصديقاتها وهن يحكين عن السجن والخيبات والعناد والتمسك بالنور القادم من القلب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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