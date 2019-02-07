النقب: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق بين سيارة شحن وسيارة تجارية على شارع 80 عراد- ديمونا بالقرب من مدخل مطار "نباطيم" من الجهة الشرقية، في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن وقوع خمس إصابات، اثنتان منها وصفت بأنها خطيرة والأخريات بأنها بين المتوسطة والطفيفة.
وفي التفاصيل، تلقى المركز الطبي في النقب بلاغا في الساعة 09:54 عن حادث طرق بين شاحنة وسيارة تجارية على شارع 80 بين قريتي عرعرة النقب وكسيفة.
وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الطبي لخمسة مصابين بينهم حالة خطيرة لرجل (50 عاما) وهو مصاب برأسه وإصابة متوسطة لشابة (30 عاما) و3 إصابات أخرى متوسطة وطفيفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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