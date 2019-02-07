محاضرة عن الزراعة المدعومة مجتمعيًا | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 11/ 02/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله يقدم مركز خليل السكاكيني الثقافي محاضرة تعريفية عن الزراعة المدعومة مجتمعيًا ومزرعة أم سليمان.

سيقدم طاقم المزرعة العمل في مزرعة أم سليمان والأساسات الاقتصادية والاجتماعية للزراعة المدعومة مجتمعيًا، بديلًا للدعم الخارجي والمؤسساتي. سيقوم الطاقم بعرض التجربة الممتدة على مدار 3 سنوات من التراكم العملي والمعرفي المتشابك مع المجتمع الممول للمشروع. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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