عرض فيلمي مرجيحة وشجرة العروس | عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الجمعة، 08/ 02/ 2019
الزمان: 19:00
المكان: سينما المرسم، عكا
تستضيف سينما المرسم عرضًا للفيلمين القصيرين مرجيحة وشجرة العروس للمخرج شادي حبيب اللّه.
تلي الفيلم حلقة نقاش مع المخرج شادي حبيب الله والمحاضر تيسير خطيب بموضوع علم الأنسنة.
فيلم مرجيحة
رشا ومهند ينتقلان للسكن في بيت جدتهما بعد أن قتلت والدتهما على خلفية "شرف العائلة". فيضطرا لمواجهة واقعهما الجديد مع أبناء القرية الذين يدركون قصّتهما المؤلمة.
شجرة العروس
مرهف ابن الثانية عشر، يتوارث مسؤولية الحفاظ على شجرة بلوط ضخمة عمرها 400 عام. في كل عام، تقام تحت الشجرة جميع أعراس أبناء قرية طورة قرب جنين.
الفيلم يعالج قضية مسؤولية الحفاظ على الشجرة المتوارثة من جيل إلى جيل.
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