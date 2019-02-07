انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلة أمريكية: جمهوريون عازمون على طرد ترامب من البيت الأبيض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 12:51 مساءً - قالت مجلة أمريكية إن أعضاء "متمردين" في الحزب الجمهوري ينوون إقصاء الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض بانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.

وكشفت مجلة "واشنطن إكزامنر" الإلكترونية أن أولئك الأعضاء رغم توافقهم على هدف مشترك، فإنهم منقسمون بشأن استراتيجية واحدة، مع إقرارهم باحتمال ألا يصادف جهودهم النجاح المأمول، حيث إن الشيء الوحيد الذي يُجمع عليه هؤلاء الأعضاء "بغضهم ترامب"، حسبما نقلت "الجزيرة" اليوم الخميس.

وأوضحت المجلة أنه لم يبرز حتى الآن أي جمهوري يمكن أن يمثل تحدياً رئيساً باعتباره مرشحاً ضد ترامب في الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن حاكم أوهايو السابق، جون كاسيتش، أكد أنه لن يتمكن من هزيمته إذا قرر منافسته.

أما جيف فليك، الذي تخلى عن خوض الانتخابات لشغل مقعد ولاية أريزونا في مجلس الشيوخ عندما أيقن أن القوى الموالية لترامب ستتغلب عليه، فقد سحب نفسه من الترشح.

في حين رأت "واشنطن إكزامنر" أن حاكم ماريلاند، لاري هوغان، هو الأمل الواعد، والذي يمكنه تحدي ترامب؛ بعد أن بات أول حاكم جمهوري يعاد انتخابه لولاية أخرى.

وجزّأت المجلة مناوئي الرئيس من الجمهوريين المنضمين إلى مجموعة تطلق على نفسها "حركة أوقِفوا ترامب"، إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى ترى أن الدفع بمنافس رئيس هو الخطة الأجدى التي تملك مقومات النجاح.

وتميل الفئة الثانية إلى دعم مرشح مستقل، في حين تؤيد الفئة الثالثة مرشحاً ديمقراطياً من يسار الوسط شبيهاً بالمرشح المعتدل الذي انتزع أصوات الجمهوريين الريفيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ولفتت المجلة إلى أن مركز "نيسكانين" للدراسات هو المقر الذي يعقد فيه الجمهوريون المعارضون للرئيس ترامب اجتماعاتهم في أغلب الأحيان.

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة، من مشرعين في الكونغرس الأمريكي، بخصوص صمته عن قتلة الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي.

كما أنه لم يُبت حتى الآن في دعاوى التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الرئاسية في 2016، والتي تُتهم فيها حملة ترامب الانتخابية بشكل رئيس.