شكرا لقرائتكم خبر عن "البحسني" يطلّع على أسباب التعثّر بالمبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات بالمكلا والان مع التفاصيل

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات الواقع بمنطقة غرب الضيافة الجهة البحرية بالمكلا .

وتعرّف المحافظ من نائب مدير إدارة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت العقيد فهمي بلكديش على أسباب توقّف العمل في المبنى الذي سيكون النواة الجديدة لإدارة الهجرة والجوازات بالمحافظة .

ووجه المحافظ برفع الأسباب الفنية لتوقّف العمل ، لدراستها والعمل على تجاوزها .

رافق المحافظ في هذه الزيارة ، العميد سالم عبدالله الخنبشي .