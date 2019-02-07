"البحسني" يطلّع على أسباب التعثّر بالمبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات بالمكلا

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قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم بزيارة تفقدية للمبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات الواقع بمنطقة غرب الضيافة الجهة البحرية بالمكلا .
وتعرّف المحافظ من نائب مدير إدارة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت العقيد فهمي بلكديش على أسباب توقّف العمل في المبنى الذي سيكون النواة الجديدة لإدارة الهجرة والجوازات بالمحافظة .
ووجه المحافظ برفع الأسباب الفنية لتوقّف العمل ، لدراستها والعمل على تجاوزها .
رافق المحافظ في هذه الزيارة ، العميد سالم عبدالله الخنبشي .
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