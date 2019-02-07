شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يتفقد العمل في إعادة تأهيل الواجهة الأمامية لمركز بلفقيه الثقافي والان مع التفاصيل

تفقّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم سير العمل في إعادة تأهيل الواجهة الأمامية لمركز بلفقيه الثقافي بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة . وطاف المحافظ بالقاعات والمكاتب التي جرى إعادة تأهيلها وربطها بالكهرباء والتجهيزات اللازمة . ووجّه محافظ حضرموت بسرعة انجاز العمل وتأثيث المكاتب والقاعات الجاهزة ورفدها بالأجهزة والمعدّات .

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