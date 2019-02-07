شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يثمّن مواقف المملكة في مختلف القطاعات والان مع التفاصيل

رست بميناء المكلا الناقلة لؤلؤة كريتر قادمة من مصافي عدن وعلى متنها الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية والمقدّرة بـ 3526 طن متري من مادة المازوت .

وتأتي هذه الدفعة لمواصلة تزويد محطات الكهرباء في حضرموت بالديزل والمازوت ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتستفيد من هذه الدفعة خمس محافظات هي حضرموت الساحل والوادي وشبوة والمهرة ومأرب والجوف .

واطّلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال زيارته اليوم لميناء المكلا على عملية تفريغ المشتقات الخاصة بمحطات الكهرباء ضمن الدفعة السادسة للمنحة السعودية ، مثمّناً مواقف المملكة العربية السعودية التي تلامس حياة المواطنين والمجتمع في بلادنا وخاصة في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم .

مؤكداً بأن هذه المنحة خلقت استقراراً كبيراً في التيار الكهربائي وأنارت المنازل ، كما أنها وفّرت على الحكومة ملايين الدولارات التي كانت تنفقها على المحروقات لتشغيل الكهرباء .

مجدداً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والقيادة السعودية والشعب السعودي على دعمهم اللامحدود لليمن في مختلف المجالات تأكيداً للعلاقة المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين .

رافق المحافظ وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي ومديرو مؤسسة الكهرباء وشركة النفط وميناء المكلا والجهات ذات العلاقة .