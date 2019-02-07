شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفض تمديد الاستثناءات النفطية بخصوص إيران والان مع التفاصيل

قال المبعوث الامريكي الخاص بإيران، برايان هوك، أن بلاده لن تمدد الاستثناءات النفطية الممنوحة لبعض مشتري النفط الخام من طهران، وذلك بعد حزمتي عقوبات فرضتهما الولايات المتحدة على إيران طالتا قطاعات مصرفية ونفطية واسعة.

جاء ذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، حيث أشار هوك -كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي- إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ليست لديها برامج جديدة تخص تلك الإعفاءات النفطية .

وطالب الدول التي تتعامل مع طهران بالتوقف عن شراء النفط الخام ومكثفات الغاز منها .. لافتاً إلى أن بلاده عازمة على استكمال استراتيجيتها المتعلقة بتصفير الصادرات الإيرانية من النفط الخام في أسرع وقت ممكن .

وقال "واشنطن لا تسعى لمنح إعفاء أو استثناء لأي دولة من نظام العقوبات في المستقبل، سواء كانت عقوبات نفطية أو عقوبات أخرى".

وأضاف رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات التي اتخذتها واشنطن حيال بعض مشتري النفط الخام الإيراني كانت بهدف حماية سوق الطاقة العالمي من زيادة مفاجئة في الأسعار، موضحا أن مستوى إمدادات النفط قد وصل إلى حد كافٍ خلال العام الجاري.

ومنحت الحكومة الأمريكية 7 دول استثناءات لشراء بعض النفط الخام من إيران رغم حزمتي العقوبات التي بدأ تطبيق ثاني جولاتهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ فيما من المقرر أن تنتهي مدة الاستثناءات بعد مرور 180 يوما على الأقل.

وقبل يومين، انتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه كلا من اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما نفط بلاده رغم الاستثناءات الأمريكية، وقال إن البلدين لم يقدما لطهران أي تفسير لقرارهما.