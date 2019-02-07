شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. أم تبلغ عن إختفاء إبنتها لتكتشف سرقتها لذهب بقيمة 3 مليون ريال والان مع التفاصيل

نجحت شرطه كريتر بعدن في استعادة مسروقات ذهبية قيمتها 3 مليون ريال في أقل من 4 ساعات من سرقتها .

وقال مدير شرطة كريتر، العقيد فضل الجحافي، أن الحادثة بدأت ببلاغ من المواطنة ( س.ص.ي ) عن اختفاء ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً والتي ذهبت مع زميلتها (م.م.ع.) 17 عاما - لتناول الغداء بعد عودتهما من رحلة مدرسية ولم تعد إلى المنزل.

وأضاف أنه تم إبلاغ غرفة عمليات القيادة والسيطرة بإدارة أمن عدن بسرعة التعميم وتم تكليف رئيس البحث بتشكيل فريق تحريات وتحقيق لجمع المعلومات والتحريات لمعرفة مكان تواجد الفتاتين وعلى ضوء خطة البحث المرسومة تم التوصل إلى معلومات تشير إلى قدوم فتاتين للسكن في أحد الفنادق ، حيث قام فريق التحريات بالتحرك إلى الفندق وهناك تم التأكد من صحة المعلومات بوجودهما في الفندق حيث تم استدعائهما وإحضارهما إلى مركز الشرطة.

وتابع "اكتشفت المبلغة بأن ابنتها قد قامت بسرقة ذهبها من المنزل قبل اختفائها ومبلغ مالي 210 ألف ريال حيث تم التحقيق مع الفتاتين واعترفت ( و.م.ا) بانها قد سرقت ذهب والدتها وقامت ببيع البعض منه في إحدى محلات الذهب في الشيخ عثمان والبعض الآخر أخذته إحدى أقارب زميلتها التي تسكن في المعلا عندما ذهبتا للمبيت عندها فاستغلتهما وأخذت جزء من الذهب ومبلغ مالي من قيمة الذهب" .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع قسم شرطه المعلا والشيخ عثمان عبر العمليات وتم التحرك بسرعة إلى المعلا واستدعاء المرأه التي إستضافت الفتاتين في منزلها والتحقيق معها فأنكرت وجود ذهب لديها او علمها بذلك ولكنها إعترفت بعض الضغط وأعادت ما أخذته" .

وأكد مدير الشرطة أنه عقب هذه العملية قدمت المبلغة تنازل كتابي عن البلاغ المقدم ضد ابنتها وطلبت الإفراج عنها وعن زميلتها وقريبه زميلتها وطلبت تسليمها المسروقات ، وعلى ضوء ذلك تم تسليمها المسروقات باستلام رسمي والإفراج عن ابنتها وزميلتها وقريبة زميلتها واقفل المحضر.