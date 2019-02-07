شكرا لقرائتكم خبر عن صحافيان : «مهدي نموش» سجان «لدى داعش» والان نبدء بالتفاصيل

تعرف صحافيان فرنسيان كانا محتجزين رهائن لدى داعش في سوريا إلى مهدي نموش على أنه "بدون أي شك" أحد سجانيهم السابقين، وذلك لدى الإدلاء بشهادتهما في محاكمة فرنسية بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم على المتحف اليهودي ببروكسل عام 2014.

وقال مراسل الحرب السابق نيكولا إينان "ليس لدي أيّ شكّ بأن مهدي نموش كان سجاني وجلادي في سوريا المعروف بكنية أبو عمر"، فيما أكد الصحافي ديدييه فرنسوا أيضا أنه لا يساوره "أي شك" في ذلك. وقد احتجز الاثنان في النصف الثاني من العام 2013 لدى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.