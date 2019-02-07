شكرا لقرائتكم خبر عن صحافيان : «مهدي نموش» سجان «لدى داعش» والان نبدء بالتفاصيل
وقال مراسل الحرب السابق نيكولا إينان "ليس لدي أيّ شكّ بأن مهدي نموش كان سجاني وجلادي في سوريا المعروف بكنية أبو عمر"، فيما أكد الصحافي ديدييه فرنسوا أيضا أنه لا يساوره "أي شك" في ذلك. وقد احتجز الاثنان في النصف الثاني من العام 2013 لدى تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
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