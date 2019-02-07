أنباء عن فشل إرسال ثاني قمر صناعي إيراني.. وطهران تؤكد نجاحها

الخليج 365/ بغدادأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ديجيتال غلوب" الامريكية، أمس الأربعاء، احتمال إجراء إيران محاولة ثانية لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا من مطار "الإمام الخميني" الفضائي.

وبحسب وكالة "أسوشيتدس برس"، تظهر الصور الصاروخ في المطار الفضائي يوم الثلاثاء، ويختفي يوم الأربعاء تاركا آثار احتراق على منصة إطلاقه.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القمر الصناعي الذي تم إطلاقه، قد وصل إلى المدار أم لا، فيما لم تعلن بعد إيران إجراء مثل هذا الإطلاق.



وتظهر الصور كلمات باللغة الفارسية بأحرف كبيرة خطت على منصة الإطلاق تقول "40 سنة" و"إيراني الصنع" في أقسام مختلفة. ومن المرجح أن هذا يشير إلى الذكرى الأربعين لثورة إيران، التي احتفلت بها مؤخرا.

وقال محللون من "ديجيتال غلوب" إن الصور التي نشرت يوم الثلاثاء تشير إلى أن إيران استخدمت صاروخ "سفير" في إطلاق القمر. وفي إطلاق يناير، استخدم المهندسون صاروخ "سيمورغ" أي "طائر الفينق".

من جهته أكد نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت أمس قمرا صناعيا، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي رفيع المستوى، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء في مدينة بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن صاروخ "سفير" الحامل لقمر "دوستي" (الصداقة) الصناعي أطلق أمس وتم وضع القمر في مداره المحدد، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع "أيام عشرة الفجر"، حسب وكالة "إرنا".

كما أعلن تقي زادة، أن قمر "طلوع" للاتصالات سيوضع في مداره المقصود "في القريب العاجل"، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

كما أكد نائب الوزير إعادة صيانة صاروخ "شهاب ثاقب" المصنع "في زمن الحرب المفروضة"، قائلا إن هذا الصاروخ المزود بأجهزة رادار استطلاعية والذي يحلق على ارتفاع 27 كلم، ويبلغ مداه 200 كلم يعد من بين ثلاثة أنواع متميزة من الصواريخ الإيرانية محلية التصميم والتصنيع.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن إيران نفذت تجربة جديدة لإطلاق قمر صناعي، وسط ورود أنباء عن احتمال فشل التجربة الجديدة.

ودانت الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا بشدة تجارب إيران في هذا المجال، معتبرة إياها مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فيما شددت طهران على أن تجاربها سلمية حصرا ولا تنتهك هذا القرار.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد حذر الشهر الماضي، من أن إيران تنوي في الشهور القريبة إطلاق أقمار صناعية.

وقال في حينه إن إطلاق الأقمار الصناعية يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يمنع إيران من إجراء تجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.