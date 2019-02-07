محكمة توقف إعدام رجل مسلم في الولايات المتحدة

الخليج 365/ بغدادأوقفت محكمة أمريكية، تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس.

وفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قررت السلطات في ولاية ألاباما إيقاف تنفيذ الإعدام، بسبب ما وصف بـ"انتهاك حقوقه الدينية" بعدم السماح لرجل دين بحضور الإعدام.

وأمرت المحكمة بوقف إعدام دومينيك راي صاحب الـ42 عاما، لأجل غير مسمى قبل يوم من إعدامه بحقنة قاتلة، لقتله فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.



وأوضحت هيئة المحكمة أن ولاية الاباما "انتهكت" مادة في التعديل الأول للدستور الأمريكي، تتعلق بالحقوق الدينية.

وذكرت الولاية في وثيقة للمحكمة، أن إدارة السجون في الاباما نفت أن راي طلب وجود رجل دين خلال إعدامه، وقالت إنه يحق لموظفي الإدارة فقط حضور تنفيذ الحكم.

