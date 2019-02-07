قتيل و3 جرحى بالجيش الليبي إثر هجوم لمليشيات السراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من صد هجوم عسكري في مدينة أوباري (جنوب غربي البلاد) لمليشيات تتبع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.



وقال مصدر عسكري ليبي، الخميس، إن قوات يقودها الفريق علي سليمان محمد كنه -عينه السراج آمرا لمنطقة سبها العسكرية- شنت هجوما على تمركزات الجيش الليبي في أوباري؛ ما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين في صفوف قوات الجيش.

ويعد كنه من الضباط الميدانيين الكبار الذين ظلوا على ولائهم لنظام معمر القذافي، ويعتقد أن تعيينه آمرا لمنطقة سبها سيخلط الأوراق؛ ما يضعه في مواجهة المشير حفتر في جنوب البلاد؛ حيث يتمتع الضابط علي كنه بنفوذ؛ لانتمائه إلى قبائل الطوارق المتمركزة في عدة مناطق مهمة في جنوب وجنوب غربي ليبيا.

وتولى علي كنه عدة مناصب قيادية في عهد القذافي أهمها آمر منطقة سبها، وآمر لواء المغاوير، وآمر منطقة أوباري الدفاعية، وكان قد شارك في المعارك ضد الجيش التشادي في منطقة أوزو الحدودية عام 1987.

كان فايز السراج قد أمر قائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلى بإرسال قوة من حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة، بهدف تأمينه، إلا أن وحدات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر سيطرت على الحقل؛ ما قد يدفع لاحتمالات وقوع صدامات بين الجيش الوطني وقوات جويلي والفريق كنه؛ الأمر الذي حذر منه عدد من الشخصيات الليبية جنوبي البلاد.

